يتفقد بعد قليل الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سير العمل داخل المركز القومي للتحكم في الطاقة، لمتابعة أداء الشبكة القومية للكهرباء والوقوف على جاهزية منظومة التشغيل خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير مؤشرات الأحمال، ومستويات الاستقرار بالشبكة، وخطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع أي أعطال مفاجئة، إلى جانب متابعة التنسيق بين مراكز التحكم الإقليمية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية بكفاءة عالية على مستوى الجمهورية.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الدورية التي يجريها الوزير لمواقع التشغيل الحيوية، والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، خاصة مع تزايد الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك.

ويعد المركز القومي للتحكم في الطاقة العقل المدبر للشبكة الكهربائية الموحدة، حيث يتولى إدارة ومراقبة تشغيل محطات التوليد وخطوط النقل على مدار الساعة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.

