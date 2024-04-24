"كانت راجعة من الدرس".. رصاصة طائشة تصيب طالبة ثانوي في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت طالبة ثانوية، برصاصة طائشة خلال عودتها من الدرس، في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتقرر نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة طالبة برصاصة طائشة في قرية الحجيرات مركز قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة "هاجر.ع"، طالبة في المدرسة الثانوية العامة تبلغ من العمر 18 عامًا، برصاصة طائشة خلال عودتها من الدرس في قرية الحجيرات، تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.