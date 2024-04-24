طرح ساحات الانتظار.. محافظ الجيزة يناقش طلبات تأجير المواقع الخدمية أسفل المحاور المرورية

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإجتماع الدوري لمجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع تسويق الأكشاك التجارية مع رؤساء الأحياء؛ لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والمواقع الخدمية والبارتشنات الحضارية المتاحة أو الجاري تنفيذها أسفل المحاور المرورية الجديدة والأماكن الغير مستغلة كمتنفس حضاري للمواطنين .

وناقش "راشد"، بحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع، عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة؛ لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة، ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين والتي منها تطوير بعض المسطحات الخضراء والحدائق بحي الدقي كمرحلة أولي .

وحرص المحافظ، على متابعة ما انتهى إليه توصيات مجلس الإدارة السابق؛ للوقوف على ما تم تنفيذه، والتأكيد على استخدام الطاقة النظيفة في مشاريع التيك اواي والوجبات السريعة .

ووجه اللواء أحمد راشد، بضرورة طرح عددًا من ساحات الانتظار؛ لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد محافظ الجيزة، خلال لقائه مع رؤساء الأحياء، بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وفي حالة عدم الالتزام سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما وجه المحافظ، بتقديم الدعم اللازم وجميع التسهيلات للملتزمين؛ مما يسهم في إقامة مشروعات جديدة تساهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة، مشددًا على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين .

ووجه "راشد"، رئيس حي العمرانية، بتكثيف الحملات على مركبات التوكتوك المخالفة وعدم السماح لها بالسير عكس الاتجاه وعدم إعاقة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.