وزير النقل وسفير فرنسا يتفقدان القطار الكهربائي الخفيف والخط الثالث لمترو الأنفاق

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير النقل كامل الوزير، عمق العلاقات التي تربط مصر وفرنسا والتعاون الإيجابي بين الوزارة والشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصر؛ بدءًا من الخط الأول لمترو الأنفاق ومرورًا بالخطين الثاني والثالث للمترو، بجانب تنفيذ مشروعي المونوريل (شرق/غرب) النيل، وعدد من مشروعات تطوير الخطين الأول والثاني.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير وإيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة اليوم الثلاثاء مشروعي القطار الكهربائي الخفيف، والخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى؛ لمتابعة مستويات الخدمة المميزة المقدمة لجمهور الركاب.

وتابع الوزير - خلال جولته - أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب للجزء الثالث الأخير(3C) بالمسافة من محطة التوفيقية وحتى محطة جامعة القاهرة بطول 7.1 كم وعددها 5 محطات، حيث يتم اختبار جميع الأنظمة به؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها، كما يتم تسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها؛ للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع؛ تمهيدًا لتشغيله تجريبيًا بالركاب خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بالجولة والتي شاهد فيها عددًا من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بمصر ومنها الخط الثالث للمترو، والذي يعكس التعاون التاريخي بين الجانبين بهذا المجال.

وأشاد بالتعاون المشترك بعدد من المشروعات الأخرى مثل: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التي يتم التعاون فيها بين وزارة النقل المصرية وبين شركة CMA CGM الفرنسية، ومشروعي المونوريل (شرق وغرب النيل) مع شركة الستوم الفرنسية.