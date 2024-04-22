الأرصاد: سنتعرض لموجة برد وأمطار بعد الموجة الحارة

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة من الحرارة تبدأ من غد الثلاثاء، وتمتد حتى يوم الخميس، لافتة إلى أن الارتفاعات الكبيرة لدرجات الحرارة أمر طبيعي في هذه الفترة من العام.

وأوضحت، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: "فصل الربيع يسجل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة في كل فصول السنة، فى مصر، لوجود منخفضات جوية على الصحراء الليبية بتسبب ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، والمنخفضات تتحرك تدريجيا حتى تدخل مصر مصحوبة بالرياح المحملة بالأتربة، مما يؤدى لانخفاض كبير فى الرؤية الأفقية".

وأضافت: "ارتفاع درجات ستكون الحرارة ما بين 38 إلى 40 درجة، وبالليل ستكون درجة الحراة ما بين 20 و22 درجة، وستكون الأجواء معتدلة ليلة"، لافتة إلى أن بعد هذه الموجة الحرارة سنتعرض لموجة انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.