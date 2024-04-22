خبير عالمي في جراحات المخ والأعصاب بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

أعلنت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن زيارة الأستاذ الدكتور سورين نيوكولا الديا، (فرنسي الجنسية) خبير جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى روتشيلد بباريس في الفترة من 4 وحتى 12 مايو المقبل.

ومن المقرر العمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقاً للآتي:

1- المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 4-6/5/2024 .

2- مجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء خلال المدة من 7-9/5/2024 .

3- المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى خلال المدة من 10-12/5/2024 .

تُستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً بالعيادات الخارجية ما عدا يومى (الخميس - الجمعة) من كل أسبوع والأجازات الرسمية .