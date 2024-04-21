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قداسة البابا يستقبل وزيري الشباب والرياضة لمصر ولبنان

10:07 م الأحد 21 أبريل 2024
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    قداسة البابا يستقبل وزيري الشباب والرياضة لمصر ولبنان (3)
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    قداسة البابا يستقبل وزيري الشباب والرياضة لمصر ولبنان (1)
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    قداسة البابا يستقبل وزيري الشباب والرياضة لمصر ولبنان (5)
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    قداسة البابا يستقبل وزيري الشباب والرياضة لمصر ولبنان (7)
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    قداسة البابا يستقبل وزيري الشباب والرياضة لمصر ولبنان (2)

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كتب- محمد شاكر:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الأحد، الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وذلك في إطار زيارة الضيف اللبناني الحالية لمصر.

نقل الدكتور كلاس تحيات الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، ودار حوارٌ أثناء اللقاء عن البرلمان الشبابي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، وأبدى وزير الشباب اللبناني إعجابه بفكرة البرلمان والنماذج الشبابية الوطنية المشاركة فيه.

كما طلب الوزير من قداسة البابا الصلاة من أجل استقرار الأوضاع في لبنان.

البابا تواضروس الثاني الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور أشرف صبحي لبنان
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