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ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأيام المقبلة

01:52 م السبت 20 أبريل 2024
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    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار.
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الأرتفاع بشكل طفيف خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية، وتصل الحرارة على القاهرة لـ 32 درجة بينما تصل لـ 36 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضافت منار غانم، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض الأماكن من شمال سيناء، وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت: مع غياب أشعة الشمس وبداية ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، ويوجد نشاط للرياح والتي تكون غير مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس حار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم درجات الحرارة القاهرة الكبرى
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* ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأيام المقبلة