بيعها لصالح الدولة.. الحكومة: مصادرة البضائع من الموانئ حال عدم استلامها

كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال بشأن ما الجديد في السلع التي مازالت حتى الآن موجودة بالموانئ، وما الجديد بشأنها خاصة أنها كلفت الدولة المصرية كمية من الدولارات لشرائها، ومن استوردها لا يريدون أخذها ولا يوجد حل حتى الآن، هل هناك رؤية من الحكومة لذلك؟، والشق الثاني حول مسألة الرقابة، حيث يحتاج المواطن إلى مزيد من الرقابة في الشارع، فهل هناك ميعاد محدد يمكن أن نعلنه حول بعض السلع الاستراتيجية الوطنية لتكون بسعر مناسب؟

وقال رئيس الحكومة، خلال مؤتمر عقده اليوم، إننا أفرجنا عن سلع بأكثر من 8 مليار دولار، وأغلب الأشياء التي كانت معطلة نتيجة عدم توافر الدولار خرجت، ولكن هناك بعض التأخير والتلكم من بعض أصحاب الرسائل من إخراجها.

وأوضح، أنه خلال شهر إن لم تكن الدولة المسؤولة ولم يقم المستفيد بإخراج البضاعة الخاصة به؛ فسيتم اتخاذ إجراءات والمصادرة لصالح الدولة، وكنا وقفنا هذا الموضوع وقت الأزمة الدولارية؛ نتيجة إدراكنا لهذه الأزمة وشكاوى المستوردين.

وتابع: بدءًا من 1 أبريل تم إعادة هذا الموضوع مجددًا، ومن اليوم أي بضاعة طالما التأخر ليس بسبب جهة حكومية إن استمرت أكثر من شهر سيتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة.