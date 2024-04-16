وزراء وشخصيات عامة في حفل العيد الوطني لليونان (صور)

الجيزة: رفع 1600 حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام بعدد من الأحياء

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب

أقام مساء اليوم، السفير نيكولاوس بابا جورجيو سفير اليونان فى مصر حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني اليونانى.

وقد حضر الحفل وزيرة الهجرة سهى الجندى، ووزير التموين على مصيلحى، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابى، والدكتور زاهي حواس، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والنائب حسام الخولى وسفيري بريطانيا وإيطاليا.