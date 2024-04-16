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وزراء وشخصيات عامة في حفل العيد الوطني لليونان (صور)

11:51 م الثلاثاء 16 أبريل 2024
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
  • عرض 15 صورة
    حفل العيد الوطني لليونان
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب

أقام مساء اليوم، السفير نيكولاوس بابا جورجيو سفير اليونان فى مصر حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني اليونانى.

وقد حضر الحفل وزيرة الهجرة سهى الجندى، ووزير التموين على مصيلحى، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابى، والدكتور زاهي حواس، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والنائب حسام الخولى وسفيري بريطانيا وإيطاليا.

حفل العيد الوطني لليونان سفير اليونان فى مصر السفير نيكولاوس بابا جورجيو وزراء وشخصيات عامة في حفل اليونان

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