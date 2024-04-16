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أتربة ورمال.. الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة والطقس غدا شديد الحرارة

03:08 م الثلاثاء 16 أبريل 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الأربعاء، بوجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل لـ 6 درجات على أغلب المناطق، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، والمناطق الجنوبية 37 درجة، وتكون درجة الحرارة الصغرى 22 درجة.

وأشارت الهيئة أنه أنه يوجد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وتكون سرعة الرياح 40 كم في الساعة.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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