إعلان

BBC

القاهرة تسجل 24 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

09:00 ص السبت 09 مارس 2024
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب-عمرو صالح:
كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد متوقعة نشاطًا لحركة الرياح.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة ستشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة
وبحسب البيان فقد سجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 24 درجة والصغرى 15 درجة.

اقرأ أيضا:
حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شيخ الصحفيين" في حواره الأخير: مبارك منعني من التواصل مع جيهان السادات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

3 عوامل جوية ومعدلات غير طبيعية.. طقس ساعات الصيام في أيام رمضان