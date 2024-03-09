القاهرة تسجل 24 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

"شيخ الصحفيين" في حواره الأخير: مبارك منعني من التواصل مع جيهان السادات

"شيخ الصحفيين" قبل رحيله: كنت وسيطًا في مفاوضات السلام بين السادات

كتب-عمرو صالح:

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد متوقعة نشاطًا لحركة الرياح.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة ستشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة

وبحسب البيان فقد سجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 24 درجة والصغرى 15 درجة.

اقرأ أيضا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها



