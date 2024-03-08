طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس خلال الساعات القادمة، على كل الأنحاء.

وقالت "الأرصاد، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أن طقس الساعات القادمة يشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت "الأرصاد"، أن درجات الحرارة العظمى اليوم، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٣ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢٠ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٢٦ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٢٤ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٢٩ درجة مئوية.

ويسود اليوم، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.