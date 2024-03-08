علي صادق: الاختبارات الإلكترونية تعزز جودة التعليم بالوطن العربي



أكد علي صادق الكرعاوي، مدرس مادة الرياضيات، أن التحول نحو نظم التقويم الإلكتروني يعتبر خطوة إيجابية في تطوير العملية التعليمية في الوطن العربي.

وقال "الكرعاوي"، إن هذا النهج يهدف إلى تطبيق الشفافية والعدالة في عمليات التقييم، مشيرًا إلى أن الاختبارات الإلكترونية تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز التكنولوجيا في التعليم وتسهم في تطوير المناهج الدراسية وطرق التقويم.

وأوضح، أن التحول الرقمي واستغلال التكنولوجيا في تعزيز جودة التعليم، يهدف إلى مواكبة التقنيات الحديثة والتحول إلى نظم إلكترونية في مجال التقويم لتحقيق فعالية أكبر وتوفير بيئة تعلم تفاعلية ومحفزة للطلاب.

وأشار علي صادق الكرعاوي، إلى أن تطبيق التكنولوجيا سيساعد الطلاب للوصول إلى التعليم من أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى الحضور إلى الفصول الدراسية التقليدية، منوهًا إلى أن الإجراءات الرامية لتطوير مجال نظم التقويم والامتحانات.

وأردف أن الاعتماد على الاختبارات الإلكترونية كوسيلة فعالة لتطوير جودة التعليم العالي، من خلال تحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.