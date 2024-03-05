حديقة الحيوان تشارك في معرض برلين الدولي للسياحة للترويج لها



كتب-عمروصالح :

شارك التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان في معرض برلين السياحي الدولي، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية، بمشاركة 5500 عارض من كل دول العالم.

وقال رئيس شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية (التي تقود التحالف)، محمد كامل، إن الهدف من المشاركة في المعرض هو تدشين حديقة حيوان الجيزة (Giza Zoo) كواجهة سياحية والترويج لها من خلال هذا المعرض الدولي المهم حتى تكون على خريطة السياحة العالمية، وذلك بالتوازي مع أعمال تطويرها تمهيدا لافتتاحها في 2025.

وأضاف أن جناح التحالف في المعرض تلقى في يومه الأول زيارات من عدة شخصيات بارزة؛ وهم: وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، ورئيس وزراء مصر الأسبق المهندس إبراهيم محلب ووزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، بجانب عدد كبير من الجمهور، وقام أعضاء التحالف بشرح تاريخ حديقة الحيوان المصرية للزائرين الأجانب وطابعها الأثري والتراثيي باعتبارها أقدم حديقة حيوان في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير بالحديقة بدأت بالفعل، وذلك عقب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الآثار، لافتا إلى أنه يتم التوثيق لحظة بلحظة للأعمال التي تجري، ويتم تكويد المباني قبل البدء، ويتضمن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبان أثرية وتاريخية.