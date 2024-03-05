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BBC

تغيير مواعيد غلق المحلات.. قرار رسمي خلال ساعات واستثناء بعض الأنشطة

06:34 م الثلاثاء 05 مارس 2024
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    مواعيد غلق المحال والكافيهات
  • عرض 4 صورة
    مواعيد غلق المحال والكافيهات
  • عرض 4 صورة
    مواعيد غلق المحال والكافيهات
  • عرض 4 صورة
    مواعيد غلق المحال والكافيهات
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كتب- محمد نصار:
أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم إعلان مواعيد عمل المحلات خلال شهر رمضان الكريم خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تقدمت بالفعل بمقترح المواعيد الجديدة إلى مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، أنه سيتم مد مواعيد عمل المحلات خلال الشهر الكريم، رافضا الإفصاح عن التوقيتات إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وشدد المصدر على أن المجلس سيعتمد القرار خلال اجتماعه الأسبوعي والذي سيعقد غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس.

وأوضح المصدر، أن هناك بعض الأنشطة التي سيتم استثنائها من الغلق خلال شهر رمضان نظرا لطبيعة هذه الأنشطة وارتباطها بخدمات حيوية للجمهور.

مواعيد غلق المحلات المحال التجارية شهر رمضان

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