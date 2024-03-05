وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالبحرين

كتب- محمد سامي:

التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمـد زكي، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الأهتمام المشترك.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة البحرينية والتي تشكل نموذجاً محورياً للعمل المثمر بما يحقق المساعي المشتركة لكلا البلدين في كافة القطاعات.

من جانبه أعرب أمين عام مجلس الدفاع الوطني البحريني عن تقدير بلاده للجهود الصادقة التي تبذلها الدولة المصرية وقواتها المسلحة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ودعم ركائز الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا الحرص على تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق الروابط المصرية البحرينية على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية.

حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.