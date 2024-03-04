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ماذا يحدث عند حدوث نقص أو زيادة في الغذاء أثناء رمضان؟.. أستاذ تغذية يُجيب

03:30 ص الإثنين 04 مارس 2024

أرشيفية

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كتب- عمر صبري:
قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن الغذاء يلعب دورا مهما فى حياة الإنسان حيث يعمل على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو وبناء الجسم وتطوره والحصول على الطاقة اللازمة للقيام بنشاطه ووظائفه ويدخل الغذاء فى تكوين الوجبة الغذائية المتوازنة وبكمية كافية مناسبة له.

وأضاف حسونه، أنه تزداد أهمية الغذاء اثناء الصيام فى رمضان حيث يمكن الإنسان من الاستمرار فى الحياة والقدرة على الصيام وعند حدوث نقص أو زيادة فى أحد العناصر الغذائية المكونة للغذاء يصاب الإنسان بأمراض سوء التغذية التى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة حدوث اختلال الأمن الغذائى وعدم وجود مصدر غذائي مستدام والذى يزداد تأثيره فى شهر رمضان.

وتابع: ازدادت معاناة الناس من نقص وارتفاع أسعار المواد الغذائية مما يستلزم التفكير فى ايجاد البدائل الغذائية للقيام بصيام شهر رمضان حيث يفقد الجسم أثناء الصيام الطاقة الناتجة من مخزون الجسم من العناصر الغذائية التى يتم تناولها أثناء فترات الإفطار والسحور.

وأشار إلى أن الصيام يؤثر على العديد من أجهزة الجسم خاصة الجهاز الهضمي وجهاز المناعة والتأثير الإيجابي على دهون وسكر الدم.

حسن حسونة سوء التغذية صوم رمضان

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