السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة السد العالي والعكس

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كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة السد العالي.

وبحسب بيان الهيئة، جاءت التعديلات على النحو التالي:

- اعتبارا من يوم 23/3/2024 تعديل تركيب قطار 90 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد (10 عربات + عربة بوفيه تهويه ديناميكية + سبنسة).

- اعتبارا من يوم 24/3/2024 تعديل تركيب قطار 91 أسوان - القاهرة لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد (10 عربات + عربة بوفيه تهويه ديناميكية + سبنسة).

- اعتبارا من يوم 5/4/2024 تعديل تركيب قطار 1012 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات.

- اعتبارا من يوم 6/4/2024 تعديل تركيب قطار 1009 أسوان / القاهرة لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات.