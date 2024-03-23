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BBC

من خلال صور الأقمار الصناعية.. "الأرصاد": أمطار ورياح بهذه المناطق خلال ساعات

09:06 م السبت 23 مارس 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل أن حالة الطقس غدًا ستشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، وذلك من خلال صور القمر الصناعي والذي تظهر فيه السحب الرعدية الممطرة تقترب من الحدود المصرية أقصى غرب البلاد ومع تقدم الوقت تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، منذ قليل، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر .

وتابعت: يسود غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا بارد على أغلب الأنحاء.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية صور القمر الصناعي السحب الرعدية السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

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