نصيحة عاجلة من حسام موافي لأسرة طفل كتلة جسمه 38.4

كتب-محمد أبو بكر'

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسرة طفل تبلغ كتلة جسمه 38.4 كيلو جرام بالتوجه لطبيب فورًا للاطمئنان عليه.

وتابع خلال تقديم برنامج «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخوف من كتلة الجسم عندما تصبح 35 كيلو والطبيعي 25 كيلو.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الحد الأقصى للكوليسترول تصل إلى 200، موضحا أن الحل الوحيد له زراعة الكبد.

