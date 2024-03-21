السيسي والسيدة قرينته يشهدان فيلم تسجيلى عن جهود دعم المرأة خلال 10 سنوات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الخميس، بمركز المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، عرض فيلما تسجيليا عن جهود الدولة المصرية فى دعم المرأة المصرية على مدار 10 سنوات من الدعم الكبير للدولة المصرية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر احتفالية احتفالية يوم المرأة المصرية، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

ويشهد الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الحفل؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.