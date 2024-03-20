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برلماني يطالب الحكومة بإعلان خطة وضع لوحات الطاقة الشمسية أعلى العقارات والمباني

11:12 م الأربعاء 20 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب - نشأت علي:

تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، عضو لجنه الصناعة بالبرلمان بسؤال عاجل للحكومة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تعزيز دور الطاقة الشمسية كبديل مناسب للوقود الأحفوري.

وطالب النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب باستيضاح استراتيجيه الحكومة التي تنوي تنفيذها في سبيل تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل للوقود الأحفوري، وما هي حزمة السياسيات التي قامت الحكومة بتنفيذها لتعظيم قطاع الطاقة النظيفة في مصر؟.

وطالب عضو صناعه البرلمان باستيضاح الخطه الزمنية للحكومة لنشر لوحات الطاقة الشمسية أعلى العقارات والمباني بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعتبر في قلب الحزام الشمسي العالمي، وبذلك فإنها تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية.

وأكد أن مصر تواجه العديد من التحديات في مجال الطاقة حتى تنجح في توفير احتياجاتها من الطاقة والتي تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحاضر والمستقبل، لذا من الضروري أن يکون لمصر رؤية استراتيجية تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، تتضمن خفض الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري.

مجلس النواب الحكومة لوحات الطاقة الشمسية

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