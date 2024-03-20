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انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان: مصدر فخر للأمة العربية بأكملها

10:45 ص الأربعاء 20 مارس 2024

انتصار السيسي توجه الشكر لمؤسسة الهلال الأحمر لدعم

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كتب- محمد عبدالناصر:
هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فلقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال.

وأضافت انتصار السيسي، أن انتصار العاشر من رمضان وكان ومازال مصدر فخر للأمة العربية بأكملها.

وتابعت: "عاشت مصر وطنا عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير".

انتصار السيسي ذكرى انتصار العاشر من رمضان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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