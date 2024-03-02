متحدث "الوزراء": صفقة رأس الحكمة تساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية

كتب- محمد الميموني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن صفقة رأس الحكمة، هي صفقة تنموية كبرى تساعد في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف "الحمصاني"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن صفقة رأس الحكمة توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين حيث تعد أكبر صفقة استثمار مباشر.

وتابع متحدث مجلس الوزراء: نتحدث عن 35 مليون دولار لبناء مجتمع عمراني متكامل جديد سواء تعليم، وصحة، ومدينة سياحية كبرى.

وكشف "الحمصاني"، أن مجلس الوزراء، يدرس مجموعة من الاستثمارات الكبرى التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية.