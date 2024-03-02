فرق 6 آلاف جنيه في الطن.. طلب إحاطة بشأن تفاوت أسعار الحديد بين المصانع

كتب- نشأت علي:

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يتعلق بسياسات تحديد أسعار الحديد.

وقال "حنفي"، إن طن الحديد كان قد وصل إلى 62 ألف جنيه وأصبح يباع حاليًا بسعر 55 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك يوجد تفاوت كبير في أسعار الحديد بين مصانع إنتاجه يصل إلى 6 آلاف جنيه في الطن الواحد.

وتساءل "حنفي" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: ما هي الأسباب الحقيقية وراء تفاوت أسعار الحديد بين مصانع الإنتاج؟، هناك شركة تبيع طن الحديد حاليًا بـ 55343 جنيهًا وأخرى بـ50 ألف جنيه، وثالثة بـ 53 ألف جنيه، ورابعة بـ 49 ألف جنيه، وخامسة بـ 53 ألف جنيه، وسادسة بـ 49500 جنيه للطن الواحد، لافتًا إلى أن فرق سعر الحديد وصل بين أعلى وأقل سعر إلى 6 آلاف جنيه في الطن الواحد.

وطالب النائب سيد حنفي، الحكومة بالتدخل لوضع أسعار حقيقية لحديد التسليح من خلال دراسة التكاليف الحقيقية لصناعة الحديد ووضع أسعار للبيع وهامش ربح مناسب لمصانع الحديد والتجار.