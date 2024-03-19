البابا تواضروس يثمن جهود وزارة التعليم في بناء الإنسان المصري

القاهرة - أ ش أ:

ثمن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بناء الإنسان المصري، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في شخصيته من خلال الارتقاء بمادة التربية الدينية وتطويرها وتنمية مهارات القائمين عليها.

جاء ذلك خلال حضور البابا تواضروس حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم /الثلاثاء/، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية - بالتعاون الوثيق بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجال تدريب المعلمين، ورعاية الأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن الوزير يثمن مسابقة الثقافة المسيحية التي تعد تقديرا من الوزارة للدور الكبير الذي قامت به الثقافة المسيحية في الحضارة المصرية، واعتزازا بجهود الإخوة الأقباط في العمل المشترك وبناء الوطن.

وخلال الحفل الذي شهد حضورا من رجال الكنيسة القبطية وقيادات وزارة التربية والتعليم والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، قام قداسة البابا تواضروس الثاني بتكريم الطلاب الفائزين.