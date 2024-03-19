وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب- محمد فتحي:

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن انتصارات العاشر من رمضان سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية بدماء وشجاعة رجالها في سبيل الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن واستقراره، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والرخاء والاستقرار. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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