إعلان

BBC

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

04:48 م الثلاثاء 19 مارس 2024

الدكتور رضا حجازي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد فتحي:

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن انتصارات العاشر من رمضان سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية بدماء وشجاعة رجالها في سبيل الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن واستقراره، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والرخاء والاستقرار. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

433622075_812024610955481_5790998250994565547_n

اقرأ أيضًا:

هل يتم تقييم صفوف النقل قبل إجازة عيد الفطر؟.. التعليم تُجيب

التعليم تُخطر أولياء الأمور.. هل أسئلة امتحانات الترم الثاني من خارج المنهج؟

وظائف المعلمين.. التعليم تستعد لإعلان مسابقة جديدة

خطاب مهم من "التعليم" للمدارس المنتجة لتنفيذ المشروعات الموسمية.. تفاصيل

الدكتور رضا حجازي الرئيس السيسي انتصارات العاشر من رمضان عبدالفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* وصلت 32.5%.. زيادة سعر الفائدة على القروض الشخصية في بنكي الأهلي ومصر
* الداخلية تكشف سبب حريق لوكيشن "جودر"
* الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل.. وتُحذر المواطنين من التقلبات الجوية والأمطار
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات