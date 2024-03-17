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طبيب يكشف مفاجأة عن سبب حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر - فيديو

01:01 م الأحد 17 مارس 2024

أحمد رفعت

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كتب- محمد نصار:

رد الدكتور محمد منيسي، استشاري الباطنة، على ما يثار بشأن تناول أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر، للقهوة وتأثيرها تسببها في سقوطه بشكل مفاجئ خلال إحدى المباريات.

وأكد استشاري الباطنة، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، عدم صح الأنباء المتداولة حول علاقة تناول القهوة بحالة اللاعب أحمد رفعت.

وقال استشاري الباطنة: لو شربت 20 فنجان قهوة مستحيل يجيلك تسمم طالما بتاخد نسبة الكافيين داخل المركبات الطبيعية.

وأضاف أن القهوة هي أفضل مضاد للأكسدة وأفضل مانع لحدوث السرطان كما تساعد في التقليل من حدوث التليف الكبدي والسكر والشلل الرعاش.

وأشار إلى أن مادة الكافيين تستخدم لتوسيع الرئة عند الأطفال، وفي الطب النفسي لحالات العلاج الكهربائي، كما يتم استخدامها في علاج القلب.

وتابع "منيسي": القهوة مستحيل تضر الجسم.

أحمد رفعت لاعب فيوتشر الدكتور محمد منيسي نادي فيوتشر تناول القهوة

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