إعلان

BBC

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإسباني

01:09 م الخميس 14 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، استقبل اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات الأوضاع في الإقليم خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويجري وزير الخارجية جلسة مباحثات مشتركة مع الوزير الأسباني حول التصعيد الراهن في المنطقة، يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي خوسيه مانويل ألباريس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تشييع جنازة الدكتور حمدي السيد بحضور مسؤولين وشخصيات عامة (صور)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* "انتهاء أزمة النواقص".. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟
* سعر الذهب اليوم يهبط لأقل من 3 آلاف جنيه للجرام مع بداية التعاملات
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة