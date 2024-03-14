الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإسباني

كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، استقبل اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات الأوضاع في الإقليم خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويجري وزير الخارجية جلسة مباحثات مشتركة مع الوزير الأسباني حول التصعيد الراهن في المنطقة، يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.