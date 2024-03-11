مواعيد أول وآخر قطار مترو بالخطوط الثلاثة اليوم

موجة حارة ثم أمطار.. الأرصاد تُعلن طقس أول 7 أيام من رمضان

ذروة الارتفاع غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- محمد نصار:

عدلت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد رحلات المترو بالنسبة للخطوط الثلاثة، اعتبارًا من اليوم الاثنين 11 مارس 2024.

يأتي ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم.

مواعيد الخط الأول لمترو الأنفاق

- تبدأ ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا.

- تنتهي ساعات التشغيل للخط الأول الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

مواعيد الخط الثاني لمترو الأنفاق

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحًا.

- تنتهي ساعات التشغيل للخط الثاني الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور - محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا.

- تنتهي ساعات التشغيل للخط الثالث الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.