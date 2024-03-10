رمضان وحرب غزة.. تهنئة ورسائل مهمة من رئيس البرلمان في بداية الجلسة العامة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

ألقى الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، يوجه فيها تهنئة إلى الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من الرسائل.

قال جبالي خلال كلمته: تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان.

وأضاف رئيس "النواب": ويشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنًا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري جميعه؛ من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان.

وتابع جبالي: لقد اتخذت الدولة إجراءات عديدة؛ من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي، كان آخرها منذ أيام قليلة، لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي المصري، وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص؛ بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية في ما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري.

ونوه جبالي بأن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.

وتابع رئيس البرلمان: يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات: الداخلية ــ العدل ــ شؤون المجالس النيابية"، وممثلون عن "مجلس القضاء الأعلى - النيابة العامة - مجلس الدولة - هيئة مستشاري مجلس الوزراء - نقابة المحامين - المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فضلاً عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية.

وأشار جبالي إلى أن مشروع القانون المُشار إليه يعد نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أقول لأعضاء اللجنة: "لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص؛ مما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم -بما لا يدع مجالًا للشك- في تطوير منظومة العدالة".

وقال رئيس "النواب": "ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلاً، للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينييـــن، ونحـــن في هــــذا المقام نثمـــن مجددًا جهود الرئيس السيسي، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطــاع غــزة وإنفـــاذ التهدئــة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ونحن إذ نشيد بالـدور المصـــــــري في هــــذا الشـــأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء".