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BBC

فتح للعربية: حماس تعاملت بإيجابية في مسألة تشكيل حكومة توافق وطني

12:02 م الأحد 10 مارس 2024

حركة فتح

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(مصراوي)

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطينية فتح، اليوم الأحد، إنها رصدت مواقف إيجابية من حركة المقاومة الفلسطينية حماس من أجل تشكيل حكومة توافق وطني، وذلك حسبما نقلت عنها قناة "العربية" في تصريحات خاصة.

وأضافت الحركة أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها إزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية ووقف الحرب في قطاع غزة.

ودعت فتح إلى تجميع الصف الفلسطيني، قائلة إن القرار الفلسطيني المستقل يتطلب وحدة موقف من الفصائل الوطنية.

وأفادت حركة فتح، أن حماس كان عليها إعادة مراجعة موقفها من أجل بناء "البيت الفلسطيني الموحد".

حركة فتح تشكيل حكومة توافق وطني الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية قطاع غزة

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