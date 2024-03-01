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BBC

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق خلال الساعات المقبلة

04:38 م الجمعة 01 مارس 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تنشط خلال الساعات القادمة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي غرب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت "الأرصاد"، بحسب منشور لها، عبر فيسبوك، أن الرؤية الأفقية الآن على سيوة 2000 متر؛ نتيجة الرمال المثارة.

وجاءت درجات الحرارة على بعض المحافظات، كما يلي:

- القاهرة 30 درجة.

- الإسكندرية 28 درجة.

- أسيوط 30 درجة.

- الأقصر 31 درجة.

- أسوان 31 درجة.

ويسود اليوم، طقس حار نهارًا على معظم الأنحاء، بارد ليلًا، وسرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة يوم السبت، وتعود حول المعدلات الطبيعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة (1)موعد انخفاض درجات الحرارة (2)

الأرصاد الجوية رياح أمطار أتربة رياح مثيرة للرمال درجات الحرارة

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