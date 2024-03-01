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BBC

الارتفاع مستمر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

09:00 ص الجمعة 01 مارس 2024
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    الطقس
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    الطقس بمدينة طور سيناء (1)
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    الطقس بمدينة طور سيناء
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    تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن تكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية واعتبارا من يوم السبت انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجات الحرارة

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