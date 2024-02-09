مستمرة لخدمة مصر.. مصطفى بكري: لا صفقة لبيع قنوات صدى البلد أو إغلاقها -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

نفى الإعلامي مصطفى بكري ما نشر على أحد المواقع حول صفقة خليجية لبيع شبكة قنوات صدى البلد.

وقال الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن إدارة قنوات صدى البلد أكدت في بيان لها أنه لا نية على الإطلاق لبيع القنوات أو إغلاقها وأن ما نشر على أحد المواقع حول صفقة خليجية لبيع القنوات هو محض اختلاق وكذب وعار تمام من الصحة وفوجئت إدارة القناة بهذه القصة المختلقة.

وأكد البيان، أن مجلس إدارة القناة لن يفرط في قنوات صدى البلد على الإطلاق وليست للبيع وأنها انشئت لتبقى.

وأضاف أن هذه القنوات منذ إنشاءها كانت لها الريادة الإعلامية وهي قنوات متميزة تدافع عن مصر وشعب مصر ضد أعداء الوطن وتتخذ مواقف وطنية وتنحاز دائما للمواطن المصري وقد حققت نجاحا كبيرا في المجال الإعلامي ويشهد الجميع لها بالتميز والمصداقية ولا يمكن بيعها اطلاقاً.

واختتم البيان: "فهي قناة وطنية تمثل صوت الصدق والأمانة وجميع العاملين بها وطنيين مخلصين لبلدهم يعملون بكل إخلاص وكفاءة ومهنية ودائما تنحاز للمواقف الوطنية ولصالح البلد".