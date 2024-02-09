الرئاسة: أي مساعي لتهجير الفلسطينيين ستبوء بالفشل

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت رئاسة الجمهورية، أن أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت في بيان لها، اليوم، أن موقف مصر الثابت سيظل مصممًا على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن؛ حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وانقاذًا لهم من القصف والجوع والمرض.

وتابعت: ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة، وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة؛ لإدخال المساعدات بالشكل المنشود.

وأكملت الرئاسة: مصر منذ اللحظة الأولى، فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وحشدت مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية؛ لإنقاذ دخول هذه المساعدات فى القطاع.

وأشارت: استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر، قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات الإغاثة أهالي القطاع.

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