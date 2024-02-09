وزير العمل: الدولة حريصة على تعزيز مهارة العامل المصري وزيادة قُدراته التنافسية

القاهرة - أ ش أ

أكد حسن شحاتة وزير العمل، حرص الدولة المصرية على تعزيز مهارة العامل وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته، موضحًا أن استراتيجية الوزارة تسير في هذا الاتجاه على قدم وساق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "أونلاين" نظمتها وزارة العمل مع مُنسقي برنامج الفحص المهني السعودي، وبحضور مُمثلي أكثر من 20 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف تعريف هذه الشركات ببرنامج الفحص المهني وآليات عمله، وطُرق حث العمالة المصرية على إجراء الاختبارات المطلوبة خلال الفترة التجريبية الحالية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة عمل مصر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بناءً على مذكرة التفاهم التي وُقعت بينهما للتعاون في هذا "البرنامج " والتي استهدفت ضمان حصول العاملين المصريين المهنيين على المؤهلات والمهارات المطلوبة لأداء المهن التي يعملون فيها، وذلك من خلال إجراء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصهم.

وأوضحت الوزارة - في بيان، الجمعة، أن فعاليات ورشة العمل بدأت بكلمة افتتاحية رحبت خلالها الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالمشاركين من الجانب السعودي، ومُمثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مُؤكدةً على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيين.

كما تناولت الورشة عرضا قدمه بندر الحافي منسق برنامج الفحص المهني بشركة تكامل وهي الشركة المُنفذة لبرنامج الفحص المهني بتكليف من الحكومة السعودية، وأيضا استعراض الدليل الإرشادي للبوابة التي يتم من خلالها طريقة تسجيل المصريين المقبلين على السفر للعمل بالمملكة لحجز مواعيد الاختبارات، كما جرى استعراض رحلة العامل المصري الحاصل على فرصة عمل بالمملكة منذ بدايتها حتى الالتحاق بعمله بالمملكة، ثم مناقشة مفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من المشاركين.

يذكر أن اتفاقية الفحص المهني دخلت مرحلة التنفيذ بعد التوقيع عليها مباشرة، حيث بدأت فترة الاختبار التجريبية بداية من شهر يناير 2024 والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر أو اختبار 1000 عامل أيهما أقرب، وجرى اعتماد مركز بولاق الدكرور بالجيزة من الجانب السعودي، ويتم حاليا إجراء الاختبارات في المركز بشكل تجريبي على خمس مهن هي "السباكة الصحية، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام"، ودعت "الوزارة" الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني على هذه المهن، التقديم على المنصة "PACC"؛ للحصول على شهادة مجانية تُعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.