رئيس الأركان يتفقد نظم وأساليب التدريب القتالي للفرد المقاتل بقيادة قوات الصاعقة

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير نظم وأساليب التدريب القتالي للفرد المقاتل داخل الوحدات والتشكيلات.

وبدأت الجولة بكلمة اللواء أركان حرب مـحمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة، وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل لقوات الصاعقة بما يمكنها من تنفيذ المهام والمسؤليات المكلفة بها، مشيرًا إلى اتباع أحدث الأساليب التدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى عرض تقديمي من مديري إدارة المشاة والأسلحة والذخيرة تناول شرحًا لعدد من المنظومات التدريبية التي تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة بما يحقق التدريب الجاد والواقعي لأفراد القوات المسلحة، أعقبها المرور على معرض لمنظومات ووسائل الرماية التي تم تطويرها محليًا داخل القوات المسلحة.

كما شاهد الفريق أسامة عسكر، بيان تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية داخل أحد ميادين الرماية الإلكترونية المطورة والتي عكست أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لأفراد قوات الصاعقة، كما ناقش عددًا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ إجراءات الرماية والاستفادة من الوسائل التدريبية الحديثة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيدًا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في التنفيذ.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.