وزير النقل: شبكة القطار السريع تختصر نصف وقت السفر

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية قائد تحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)، المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

الاجتماع تابع تقدم الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والمحطات والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والأخوار بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية، استشاري المشروع، لجميع مراحل التنفيذ.

كما استعرض الاجتماع قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم وصول أول قطار إقليمي، وجار تصنيع القطارات الإقليمية أو السريعة وفقًا للجدول المخطط ووفقًا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.

وأكد وزير النقل، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة، حيث جار حاليا تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كلم ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية.

أشار إلى أنها يجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تساعد في خلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.

وأوضح وزير النقل، أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي: "نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات بمصر، وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع.

وأشاد بحرص حكومة مصر على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.