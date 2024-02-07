أسعار اللحوم.. سعر الكارع يقفز إلى 400 جنيه والممبار 200 - قائمة

كتب- أحمد السعداوي:

قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين في الجيزة، إن أسعار الأَكارع (الكوارع) ارتفعت ليصل سعر الكُراع الواحد إلى 400 جنيه، وبعض "حلويات" العجول؛ مثل (الفشة والممبار ولحمة الرأس)، ارتفعت أسعارها بشكل كبير؛ نتيجة زيادة أسعار الأعلاف التي نستوردها من الخارج بالعملة الصعبة (الدولار).

وأضاف زغلول ، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن سعر كيلو اللحم الكندوز "المذبوح" وصل إلى 440 جنيهًا، وكيلو اللحم "الضأن" المذبوح، وصل إلى 450 جنيهًا.

وتابع عضو شعبة القصابين في الجيزة بأنه قبل ارتفاع الأسعار مؤخرًا كان سعر العجل يبلغ 30 ألف جنيه، ووصل الآن إلى نحو 100 ألف جنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار العلف.

وأكد زغلول أن "الكُراع" الواحد وصل سعره إلى 400 جنيه، و"العفشة" ارتفعت أسعارها من 4 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار العلف الذي نستورده بالعملة الصعبة (الدولار) من الخارج.

أسعار اللحوم و"حلويات" العجول

- الكراع 400 جنيه

- كيلو الممبار 200 جنيه

- كيلو لحمة الرأس 230 جنيهًا

- كيلو "الضاني" 450 جنيهًا

- كيلو الكندوز 440 جنيهًا

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