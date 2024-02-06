أسامة كمال: رؤية مصر أسهمت في إدراك العالم بعمق الأزمة الفلسطينية

كتبت -داليا الظنينى:

علق الإعلامي أسامة كمال، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشددًا على أن هذا اللقاء يكشف أن الإدارة الأمريكية تحترم دور مصر في التوصل لصيغة لوقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية وتفادي المأساة الإنسانية.

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، إلى أن الموقف البريطاني ظهر على وزير الخارجية الذي تحدث عن أن بريطانيا ترى ومستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن هذا يأتي متماشيا ومتناغما مع دعوات مصر من البداية وهذه الرؤية أسهمت في أن يدرك المأساة والوضع الصحي في غزة.

وشدد على أن رؤية مصر الواضحة أسهمت في إدارك العالم بعمق الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عن "الأونروا" جاء تأكيد ورسالة إلى العالم والولايات المتحدة الأمريكية بدور الوكالة، مؤكدا أن حديث الرئيس السيسي جاء به إصرار أن يتم ذكر "الأونروا" في البيان والحديث.

اقرأ أيضا :

سمير فرج: فلسطين "قضية الفرص الضائعة"



