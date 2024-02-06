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BBC

منتدى البحر المتوسط للمياه.. تفاصيل لقاء سويلم وزير الأشغال الإندونيسي ورئيس المجلس العالمي للمياه

02:41 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

جانب من اللقاء

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كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه"، اليوم الثلاثاء، باسوكي هادمولجونو، وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي ، ولوي فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه .

وأعرب سويلم عن حرص مصر على توفير كل أشكال الدعم الفني والتنسيق اللازم لإنجاح "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل، مشيراً إلى قيام مصر بتنظيم جلستَين ضمن فعاليات المنتدى، عبارة عن جلسة حول مبادرة AWARe لعرض الاحتياجات المقدمة من الدول النامية؛ لتقديمها للجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجلسة أخرى ينظمها المركز القومي لبحوث المياه لاستعراض الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز في مجال إدارة المياه .

وسلط سويلم الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه جهات الوزارة الأعضاء بمجلس إدارة المجلس العالمي للمياه (ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه وقطاع مياه النيل من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل) لإنجاح المنتدى العالمي العاشر للمياه .

أشار وزير الري (على المستوى الإفريقي) إلى جهود مصر بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)؛ حيث تم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه؛ شارك فيه وزراء المياه الأفارقة وعدد كبير من المعنيين بقطاع المياه، حيث خلص الاجتماع لبعض التوصيات المقرر رفعها للآلية الإقليمية للمنتدى العالمي العاشر للمياه .

الدكتور هاني سويلم رئيس المجلس العالمي للمياه منتدى البحر المتوسط للمياه

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