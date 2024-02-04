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"البحوث الإسلامية": وثيقة الأخوة الإنسانية نابعة من تشريعات بالقرآن والإنجيل

08:48 م الأحد 04 فبراير 2024

احتفالية تدشين وثيقة الأخوة الإنسانية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تلاقت عليها إطراف عدة من أجل هدف واحد وهو السلام، الذي ما أحوجنا إليه الآن.

وأضاف خلال احتفالية مرور خمس سنوات، على تدشين وثيقة الأخوة الإنسانية، التي عقدت اليوم الأحد بصالون الجعفراوي الثقافي بالقاهرة، أنه مهما حاول المشككين أن ينسبوا إليها ما ليس فيها، نحتاج لدعمها لنتأكد أن من خالفها خالف مفهوم الإنسان، مشيرًا إلى أن الوثيقة نابعة من تشريعات موجود أصلها في القرآن والإنجيل، مشيرًا إلى أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم "ولقد كرمنا بني آدم".

وأشار إلى أنه يجب أن ندعم هذه الوثيقة التي تدعو الناس إلى التوحد والعيش في سلام حقيقي يعطي الشعوب حقها، سلام لا ينظر لناحية ويغفل ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن الوثيقة تعطي الفلسطينين الحق في تقرير مصيرهم، فهي وثيقة مباركة عليها توافق مصري إماراتي أزهري، وأدعو المولى عز وجل أن يبارك في من يدعمها وينشرها.

وثيقة الإخوة الإنسانية البحوث الإسلامية محمود الهواري

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