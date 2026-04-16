أكد الدكتور أشرف سنجر أن تداعيات الحرب الإيرانية انعكست بشكل مباشر على الداخل الأمريكي، لا سيما في ولاية كاليفورنيا، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة والمساكن والسلع الأساسية.

وأوضح خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز أن هذه الضغوط الاقتصادية تزامنت مع مؤشرات سياسية لافتة، من بينها تراجع شعبية الحزب الجمهوري داخل بعض الاستطلاعات، إلى جانب ميل متزايد لدى الأجيال الشابة نحو الحزب الديمقراطي، ما يزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية لدفع مسار التهدئة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستهدف بالضرورة تغيير النظام في إيران، بقدر ما تركز على حماية مصالحها الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار المنطقة وعدم تهديد الأمن القومي العربي، وهو ما تدعمه مصر في توجهاتها الدبلوماسية.

كما لفت إلى أن هناك حالة من الاستياء داخل الولايات المتحدة، حتى في بعض الدوائر اليهودية، من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي يُنظر إليها باعتبارها تصعيدية.

وأكد أن المؤشرات الحالية تميل إلى إمكانية التهدئة واستئناف المفاوضات، في ظل الضغوط الداخلية الأمريكية والتحركات الدبلوماسية الإقليمية، مستبعدًا في الوقت نفسه انزلاق الأوضاع إلى مواجهات عسكرية واسعة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

خبير: النفط قد يصل 150 دولاراً.. والعملات المشفرة في طريقها للهبوط