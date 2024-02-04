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"الأوقاف": الجيزة والشرقية والدقهلية الأعلى في الحصول على "الجودة" بـ 100 مسجد

06:43 م الأحد 04 فبراير 2024

أرشيفية

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(أ ش أ):
حققت مديريات أوقاف "الجيزة والشرقية والدقهلية" أرقامًا قياسية في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بإجمالي 100 مسجد، وذلك من 367 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الأوقاف- في بيان، اليوم الأحد، أن المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الجيزة بغلت 37 مسجدًا، فيما بلغت المساجد الحاصلة على الشهادة بمديرية الشرقية 32 مسجدا، وبلغت المساجد الحاصلة على الشهادة بمديرية أوقاف الدقهلية 31 مسجدًا.

يأتي ذلك في إطار إعلان الوزارة عن برنامجها (شهادة الاعتماد وضمان الجودة) خلال عام 2023م، واضعة في الاعتبار تميز هذه المساجد من حيث الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية، وكذلك تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وعمل استطلاعات الرأي عبر وسائل وزارة الأوقاف الإلكترونية.

الجودة الأوقاف المساجد

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