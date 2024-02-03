معرض الكتاب.. إقبال جماهيري كبير في اليوم العاشر- صور

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، إقبالًا كبيرًا.

واصطف عدد كبير من الموطنين أمام بوابات المعرض، من جميع الأعمار والفئات، تمهيدا لدخولهم القاعات الرئيسية المعروض بها الكتب لزيارة دور النشر المختلفة، والإطلاع على أحدث إصدارات دور النشر المصرية والعربية والعالمية.

كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصًا على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض، بهدف التعرف على الثقافات المختلفة، حيث تضم الدورة الـ55 من معرض القاهرة للكتاب 1200 دار نشر من 70 دولة.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

تقام هذه الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، إقبال جماهيري كثيف.