بسعر 27 جنيها.. التموين: صرف سكر إضافي على بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين، استمرار مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري من منافذ الصرف بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة 4 أفراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو وأن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يوميًا كل الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وباقي السلع الأخرى.

وأوضح أن نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينيًا، بالإضافة إلى السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى باقي الدعم ليستطيع المواطن صرف أي سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل 30 صنفًا، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى في معظمه 6 أشهر.