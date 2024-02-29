التموين: إطلاق القافلة الرابعة من مساعدات غزة بواقع 40 طنًا عبر 10 شاحنات

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إطلاق القافلة الرابعة من المساعدات الإغاثة العاجلة لأهالي قطاع غزة اليوم، حيث تضمنت 10 شاحنات محملة بـ 40 طنًا من المستلزمات المطلوبة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إن هذه القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأوضح الوزير، أن المساعدات المقدمة تأتي استجابة فورية لأهالي القطاع وتتضمن: خيام ومراتب وبطاطين ومشمعات بلاستيك لتغطية الخيام واستكمال معدات التخييم نظرًا لبرودة الجو واستمرار هطول الأمطار، وذلك بالتنسيق بين مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، قال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، إن القافلة الرابعة شملت: 8 آلاف شريط لاصق لزوم تجهيزات الخيام، و4 آلاف غطاء مشمع بلاستيك للحفاظ على الخيام من الأمطار، و3500 بطانية، ومستلزمات النظافة العامة والشخصية تكفي 4 آلاف أسرة مراعاةً للوضع الصحي والإنساني.



وأضاف "فتحي"، أن إجمالي عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة بلغت 4 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، مشيرًا إلى أن القافلة الأولى تضمنت 16 طنًا من المساعدات، والقافلة الثانية 23 طنًا، والقافلة الثالثة 61 طنًا، فضلًا عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طنًا.

وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة 140 طنًا عبر 66 شاحنة شملت 16 ألف بطانية، و11 ألف مرتبة، و8 آلاف خيمة، و3 آلاف حصيرة، و6 آلاف مشمع بلاستيك لحماية الخيام من الأمطار، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 6 آلاف أسرة.

ولفت "فتحي"، إلى أنه يتم حاليًا تجهيز القافلة الخامسة بناءً على مطالب أهالي قطاع غزة لتتوالى باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.