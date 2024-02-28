اهتمام غير مسبوق.. إشادة برلمانية بدعم السيسي "قادرون باختلاف" بـ10 مليارات جنيه

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحَ شباب مصر من ذوي الهمم حقوقًا غير مسبوقة، وهو ما برهن عليه بالدليل القاطع بتخصيص ١٠ مليارات جنيه لصالح دعم صندوق "قادرون باختلاف" .

وأضاف رئيس لجنة الشباب، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، عقب مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القيادة السياسية أطلقت عام 2018 عامًا لذوي الهمم، وكان محفزًا لتلك الشريحة، وحرص على إقامة دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص "مصر 2020"، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة؛ لتمثل أكبر تجمع في تاريخ حركة الأوليمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية .

وأكد حسين أن لجنة الشباب تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم، وهو ما يظهر خلال الجولات الميدانية للجنة؛ حيث حرصت اللجنة خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة البحر الأحمر، على تفقد كل الأنشطة المتعلقة بذوي الهمم داخل مراكز الشباب، وأصدرت العديد من التوصيات لتوفير سبل الراحة لهم .

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن اللجنة حريصة على توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أن اللجنة أوصت بالتوسع في إنشاء أندية خاصة بذوي الهمم لمساعدتهم في ممارسة الرياضة.